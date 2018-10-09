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روسيا تنشئ مركز تدريب لمكافحة الضفادع البشرية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تنشئ مركز تدريب لمكافحة الضفادع البشرية
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قاعدة "نوفوروسيسك" البحرية
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تشهد قاعدة "نوفوروسيسك" البحرية الروسية على شاطئ البحر الأسود، نهاية العام الجاري، إنشاء مركز للتدريب على مكافحة الضفادع البشرية، يخضع لقيادة أسطول البحر الأسود الروسي.

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وقال المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي،  فاديم أستافيف، إن قائد المنطقة العسكرية، ألكسندر دفورنيكوف، قام بزيارة ميدانية لقاعدة "نوفوروسيسك" البحرية التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي، حيث قام بتفتيش المنشآت الجديدة في القاعدة، بما فيها مبنى مركز القيادة وثكنة البحارة، ناهيك عن مركز التدريب على مكافحة الضفادع البشرية الذي يتضمن حوضا مائيا ومسبحا وقاعات رياضية للغواصين، تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات.

يذكر أن قرار إنشاء قاعدة "نوفوروسيسك" اتخذ عام 1997، كقاعدة بحرية روسية بديلة لتلك في شبه جزيرة القرم.

المصدر: تاس

 

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