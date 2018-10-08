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العثور على قطع أثرية من العصر البرونزي في روسيا

العلوم والتكنولوجيا

العثور على قطع أثرية من العصر البرونزي في روسيا
Globallookpress Viktor Pogontsev/Russian Look
العثور على قطع أثرية تعود إلى العصر البرونزي بالرقب من روستوف
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أعلنت شركة "أفتودور" لإنشاء الطرق العثور على قطع أثرية تعود إلى العصر "البرونزي المبكر"، بالقرب من مدينة روستوف على الدون، خلال عمليات إنشاء طريق بري.

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وجاء في بيان الشركة، أن "الخبراء أنجزوا في نهاية سبتمبر الماضي أعمال الحفر والتنقيب في آخر اثنين من التلال السبعة في المنطقة، ووصلوا إلى طبقاتها السفلى، حيث عثروا على أقدم مواقع للدفن وقطع أثرية فريدة تعود إلى العصر النحاسي الأخير والعصر البرونزي المبكر (3600-2300 سنة قبل الميلاد).

Globallookpress
اكتشاف قطع أثرية تعود للعصر البرونزي قرب روستوف

وكانت القبائل المقيمة في هذه المنطقة تدفن الموتى في قبور مستطيلة الشكل، لذلك تسمى بـ (حضارة الحفر). وسوف تسلم القطع الأثرية التي عثر عليها بعد ترميمها وتنظيفها إلى المتحف التاريخي لمقاطعة روستوف على الدون".

Globallookpress
قطع أثرية تعود للعصر البرونزي

ولكن، مع أن عمليات الحفر والتنقيب قد انتهت فعلا، إلا أن الخبراء سيستمرون في عمليات استكشاف المنطقة بحثا عن القنابل والذخائر ورفات جنود الجيش الأحمر، الذين سقطوا خلال معارك الحرب العالمية الثانية، حيث شهدت هذه المنطقة معارك شرسة بين فصائل الجيش الأحمر والقوات النازية.

Globallookpress
اكتشاف قطع أثرية تعود إلى العصر البرونزي

وسوف تستمر شركة "أفتودور" في إنشاء الطريق فقط بعد انتهاء الخبراء من عملهم، في نهاية يناير 2019 .

المصدر: نوفوستي

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