العثور على قطع أثرية من العصر البرونزي في روسيا

أعلنت شركة "أفتودور" لإنشاء الطرق العثور على قطع أثرية تعود إلى العصر "البرونزي المبكر"، بالقرب من مدينة روستوف على الدون، خلال عمليات إنشاء طريق بري.

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وجاء في بيان الشركة، أن "الخبراء أنجزوا في نهاية سبتمبر الماضي أعمال الحفر والتنقيب في آخر اثنين من التلال السبعة في المنطقة، ووصلوا إلى طبقاتها السفلى، حيث عثروا على أقدم مواقع للدفن وقطع أثرية فريدة تعود إلى العصر النحاسي الأخير والعصر البرونزي المبكر (3600-2300 سنة قبل الميلاد).

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وكانت القبائل المقيمة في هذه المنطقة تدفن الموتى في قبور مستطيلة الشكل، لذلك تسمى بـ (حضارة الحفر). وسوف تسلم القطع الأثرية التي عثر عليها بعد ترميمها وتنظيفها إلى المتحف التاريخي لمقاطعة روستوف على الدون".

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ولكن، مع أن عمليات الحفر والتنقيب قد انتهت فعلا، إلا أن الخبراء سيستمرون في عمليات استكشاف المنطقة بحثا عن القنابل والذخائر ورفات جنود الجيش الأحمر، الذين سقطوا خلال معارك الحرب العالمية الثانية، حيث شهدت هذه المنطقة معارك شرسة بين فصائل الجيش الأحمر والقوات النازية.

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وسوف تستمر شركة "أفتودور" في إنشاء الطريق فقط بعد انتهاء الخبراء من عملهم، في نهاية يناير 2019 .

المصدر: نوفوستي