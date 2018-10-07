روسيا تستخدم راجمات الصواريخ لإطلاق الدرونات

قال الخبير الروسي في مجال الطائرات من دون طيار، دينيس فيدودينوف، إن إطلاق طائرة من دون طيار من المطار أو من سطح الأرض له سلبيات وعيوب كثيرة.

ومن أهم تلك السلبيات احتمال إسقاط الدرون من قبل الدفاعات الجوية المعادية، أو حجب الطائرة من قبل وسائل الحرب الإلكترونية.

وقد وجد المهندسون الروس سبيلا للحيلولة دون تحقيق ذلك، فاقترحوا استخدام راجمة الصواريخ من طراز "سميرتش" أو غيرها من راجمات الصواريخ الروسية الحديثة، التي يتجاوز مدى عملها 90 كيلومترا، كمنصة لإطلاق الدرون الصغير المستخدم لأغراض الاستطلاع والرصد.

إقرأ المزيد

ولهذا الغرض، يتم نصب الدرون الصغير داخل صاروخ تطلقه راجمة الصواريخ. وفي هذه الحالة، لا يتم نشر الدرون والكشف عنه إلا بعد عبور الصاروخ للخط الأمامي للعدو، علما أن اعتراض الصواريخ التي تطلقها أية راجمة يعتبر أمرا في غاية الصعوبة بالنسبة للدفاعات الجوية.

وقال الخبير إن الدرونات التي تحملها الصواريخ المطلقة من الراجمات يمكن أن تعمل أيضا في مصلحة دلالة الهدف بالنسبة لراجمات الصواريخ نفسها، الأمر الذي يزيد أضعافا من دقة توجيه الضربات إلى الأهداف الواقعة وراء الخطوط الأمامية للعدو.

المصدر: سلاح روسيا