"تيخماش" الروسية تنتج الذخيرة لمختلف أنواع الدرونات

قدمت شركة "تيخماش" الروسية اقتراحا لصنّاع الطائرات من دون طيار لتزويد طائراتهم بذخائر من صناعتها.

وقال نائب مدير عام الشركة، ألكسندر كوتشكين، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية: "نبحث في الوقت الحاضر عن شركات مصنعة للطائرات من دون طيار لتكييف نماذج من ذخائرنا على طائراتها".

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وأوضح كوتشكين أن شركته تقوم بإنتاج طيف واسع من القذائف الجوية، وبصورة خاصة القنابل الجوية بوزن يتراوح بين 2.5 كيلوغرام و50 كيلوغراما، يمكن قذفها من الطائرات من دون طيار.

وأشار كذلك إلى أن مهندسي الشركة يعملون حاليا على إدخال تعديلات في تصميم قاذف القنابل "بازالت"، ما سيسمح باستخدامه في الطائرات من دون طيار.

وحسب نائب مدير عام الشركة، فإن الذخائر المذكورة لم تختبر بعد على أي درون.

المصدر: تاس