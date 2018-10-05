 
مباشر

العثور على بقايا بشرية تعود إلى أكثر من 100 ألف عام

العلوم والتكنولوجيا

العثور على بقايا بشرية تعود إلى أكثر من 100 ألف عام
ZUMAPRESS.com-© Jorge Sanz
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvt5

وجد علماء آثار من جامعة كراكوف في بولندا، بقايا بشرية يبلغ عمرها حوالي 115 ألف عام.

إقرأ المزيد
صورة أرشيفية لأول مرة.. درون يخترق العزلة الأبدية لقبيلة في الأمازون! (فيديو)

وأكد العالم البولندي، بافل فالدي نونوفاك، العثور على رفات الإنسان القديم في كهف مظلم، يقع في محافظة مالوبولسكا، منذ عدة سنوات.

ومكنت أعمال تحليل عظام هذه الجثة خلال تلك الفترة من معرفة العمر التقريبي لأقدم بقايا بشرية تم العثور عليها في البلاد.

وأوضح الباحثون أن العظام تعود إلى إنسان نياندرتال. وهي عبارة عن بقايا كف طفل قضمها طائر كبير، بحسب مجلة "Nauka w Polsce".

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بالفيديو.. احتفال كبير بعيد ميلاد 2 من حيوان الباندا في الصين