نشارة الخشب مصدر دواء لعلاج جلطات الدم

تمكن علماء كراسنويارسك في فرع أكاديمية العلوم الروسية في سيبيريا بالتعاون مع باحثين من فرنسا من استخلاص مواد نشطة بيولوجيا من نشارة الخشب، تستخدم في الطب وصناعة الأغذية.

ويفيد موقع Sibnovosti.ru، بأن العلماء تمكنوا من استخلاص مادتي ثنائي هيدروكيرسيتين والأرابينوجلاكتان، اللتين تستخدمان في الطب وصناعة الأدوية والأغذية. فمثلا مركب الأرابينوجلاكتان يحسن عملية تخثر الدم ويمنع تكون الجلطات.

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وبحسب العلماء، يمكن بعد معالجة النشارة الحصول على مجموعة كبيرة من المركبات البتروكيميائية ومركبات طبيعية فريدة. ومن أجل الحصول على هذه المركبات يجب استخدام الأحماض، ولكن استخدام محفزات حمضية له مخاطر بيئية.

وتمكن علماء كراسنويارك من معالجة نشارة الخشب بطريقة جديدة، تسمح بالحصول على مركبات مفيدة عديدة، حيث حصلوا أولا على بوليمير ثنائي هيدروكيرسيتين وعديد السكريد أرابينوجلاكتان. وتستخدم المادتان في صنع الأدوية وإطالة مدة صلاحية المواد الغذائية، ويتم من بقايا النشارة استخراج السيليلوز والليجنين.

ويقول الباحثون: "استخدم في هذا التفاعل الكيميائي أكسيد التيتانيوم غير السام كمحفز بدلا من حمض الكبريتيك، وفي المرحلة النهائية تم الحصول من السيليلوز و أرابينوجلاكتان بمشاركة حمض السلفاميك على أرابينوجلكتان المكسو بالكبريت".

المصدر: رامبلر