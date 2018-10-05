"روستيخ" الروسية تكشف عن راجمة صواريخ صغيرة العيار

صرح رئيس تحرير مجلة "ناسيونالنيا أوبورونا" الروسية، إيغور كوروتشينكو، باقتراب الكشف عن راجمة صواريخ صغيرة العيار، قامت بتصنيعها شركة "روستيخ" الروسية.

وأوضح كوروتشينكو، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية أن راجمة الصواريخ الجديدة ستستخدم في القوات الخاصة ومشاة البحرية وقوات المظليين. وتم تصنيعها بعد الأخذ بخبرات العمليات الحربية في سوريا.

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وستستخدم المنظومة ذخائر عيار 50-80 ملم وصواريخ "أرض-جو" خاصة بها، وسيتم التحكم فيها عن بعد. وسيكون بمقدورها تدمير الأهداف البرية والمروحيات والطائرات من دون طيار.

وأشار رئيس تحرير المجلة إلى قدرة المنظومة الفائقة على المناورة ووزنها الخفيف نسبيا، ما يمكّن من نشرها سريعا والانتقال الفوري من موقع إلى آخر، الأمر الذي يعد مهما جدا بالنسبة للقوات الخاصة وقوات المظليين التي تخوض عادة عمليات حربية وراء الخط الأمامي.

ومن مميزات المنظومة قدرتها على تدمير الأهداف الجوية، فضلا عن تدمير القوة البشرية والحواجز الهندسية ومراكز القيادة والمعدات الحربية للعدو.

ويرى كوروتشينكو أن راجمة الصواريخ صغيرة العيار يمكن أن تصدر إلى دول أخرى بعد دخولها الخدمة في الجيش الروسي.

المصدر: تاس