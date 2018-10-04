روسيا تنشئ درعا صاروخية متنقلة مضادة للطائرات الفرط الصوتية

أقرت وزارة الدفاع الروسية فكرة إنشاء درع صاروخية غير استراتيجية، من شأنها حماية المدن والمنشآت الهامة من الطائرات الفرط صوتية والصواريخ الباليستية غير الاستراتيجية.

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وتقضي الفكرة بأن تحمي منظومات الدرع الصاروخية ذاتية الحركة المؤسسات الاجتماعية الهامة وحشود القوات والبنية التحتية الصناعية.

وستشكل منظومات الدرع الصاروخية المتنقلة المنصوبة في الشاحنات أساس الدرع الصاروخية التي يمكن نشرها خلال ساعات معدودة، وإرسالها إلى أية منشأة أو منطقة تجب حمايتها. بينما لن تكون الدرع قادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية الاستراتيجية.

يذكر أن المنظومة الاستراتيجية الحالية للدرع الصاروخية عبارة عن مجموعة من المنشآت الثابتة المعقدة، بما فيها المنصات تحت الأرضية لإطلاق الصواريخ المضادة، وشبكة محصنة من مراكز القيادة، وأنشئت بالقرب من المنشآت الاستراتيجية الهامة.

المصدر: زاشيشات روسيا