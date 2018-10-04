وفاة العالم الأمريكي صاحب مصطلح "جسيم الرب"!

توفي عالم الفيزياء الأمريكي الحائز على جائزة نوبل، ليون ليدرمان، الذي أدخل إلى الفيزياء مصطلح "جسيم الرب"، عن عمر ناهز 96 عاما.

ولد ليدرمان، في الـ 15 يوليو عام 1922، في نيويورك لعائلة من اليهود، الذين هاجروا من الاتحاد السوفيتي، وبدأ مشواره العلمي بحصوله على درجة البكالوريوس في الكيمياء عام 1943، إلا أن الفيزياء استهوته منذ ذلك الحين، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية دخل إلى كلية الفيزياء في جامعة كولومبيا، حيث حصل على درجة الدكتوراه في هذا التخصص عام 1951.

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وتوج هذا العالم مشواره بحصوله هو وزملاء له عام 1988 على جائزة نوبل في الفيزياء لاكتشافه أحد أنواع جسيمات النيوترينو، التي يعرف حتى الآن ثلاثة منها.

ألّف ليدرمان في عام 1993 كتابا عن "بوزون هيغز"، وضعه تحت عنوان "جسيم الرب"، وهو جسيم أولي يعتقد أنه المسؤول عن اكتساب المادة لكتلتها، وقد نجح العلماء عام 2011 في رصد إشارات لـ"جسيم هيغز" أو ما أطلق عليه ليدرمان "جسيم الرب".

اللافت أن البروفيسور والعالم البريطاني الشهير، ستيفن هاوكينغ الذي توفي في مارس الماضي، كان حذّر من احتمال أن يكون لتجسيمات الرب" قدرة على تدمير الكون، ما يعني أن "جسيم الرب"، وفق النظريات الشائعة حتى الآن، بمثابة الجسيم الذي يعطي الحياة وهو من يسلبها، ولعل هذا ما دفع ليدرمان إلى تسميته بـ"جسيم الرب".

المصدر: وكالات