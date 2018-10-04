الكشف عن مواصفات سرية لطائرة "باك دا" الاستراتيجية الروسية

كشفت البوابة الإلكترونية الحكومية الخاصة بالمشتريات عن بعض المواصفات التي يجب أن يتميز بها محرك طائرة "باك دا" الروسية الاستراتيجية بعيدة المدى الواعدة.

وطرحت البوابة مناقصة حددت فيها شروطا يجب توفرها عند تصنيع محرك الطائرة المستقبلية.

وقضت الشروط بأن تؤمن محركات الطائرة تحليقا غير منقطع لمدة 30 ساعة، وبأن يعمل محرك الطائرة في ظروف درجة الحرارة من 60 درجة تحت الصفر إلى 50 درجة فوق الصفر، ويتحمل ضغوطا خارجية سلبية تقترب من الصفر.

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ومن أهم الشروط المطلوبة أن تكون أجهزة محرك الطائرة قادرة على الصمود أمام تأثير العوامل المدمرة لانفجار نووي.

ويفترض أن يبلغ عمر عمل المحرك 12 عاما، مع إمكانية تمديده حتى 21 عاما.

يذكر أن العمل على تصميم طائرة "باك دا" الاستراتيجية بعيدة المدى بدأ في روسيا عام 2013. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في ربيع عام 2017، أن الطائرة ستقوم بأول رحلة جوية لها عام 2025 أو عام 2026، وتوقعت أن يبدأ إنتاجها الصناعي بحلول عام 2029.

المصدر: زاشيشات روسيا