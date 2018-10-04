إسبانيا تكشفت عن كبسولة المستقبل من هايبرلوب (فيديو)

قدمت شركة هايبرلوب ترانسبورتيشن تيكنولوجيز، في 2 أكتوبر الجاري، أول كبسولة فائقة السرعة لنقل الركاب، في مدينة قادس الإسبانية.

وأطلق على الكبسولة الأولى تسمية (كوينتيرو ون)، وقد صنعت في شركة "Carbures" الإسبانية. ويبلغ طول الكبسولة 32 مترا، وتزن حوالي 5 أطنان، وتتسع لـ 30 إلى 40 راكبا.

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واستغرق تطوير النموذج الأول للكبسولة 5 سنوات. وستكون كبسولة المستقبل قادرة على الوصول إلى سرعة تزيد عن 1000 كيلومتر في الساعة، ما يتيح لها قطع المسافة من قادس إلى برشلونة في أقل من 60 دقيقة.

وسيتم إتمام التصميمات الداخلية للكبسولة في مدينة تولوز الفرنسية في الأيام القادمة، وستقوم كبسولة (كوينتيرو ون) بأولى رحلاتها بعد ثلاث سنوات.

المصدر: إزفيستيا