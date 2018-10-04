الأسطول الروسي يتسلم سفينة حديثة لدراسة قعر البحر (فيديو)

سلمت شركة "ألماس" الروسية لأسطول بحر البلطيق سفينة "لادوغا" الحديثة من مشروع 11982، والتي تخصص لإجراء البحوث في أعماق البحر.

وبنيت السفينة بطلب من إدارة البحوث العلمية في أعماق البحر بوزارة الدفاع الروسية. وقامت السفينة بأول رحلة بحرية لها، في 29 يوليو عام 2016. ثم بدأ اختبارها البحري الذي انتهى الصيف الجاري.

وقال الناطق باسم شركة "ألماس" المصممة للسفينة إن "لادوغا" يمكن أن تستخدم أيضا لاختبار مختلف المعدات التقنية البحرية والمشاركة في عمليات الإنقاذ، فضلا عن إجراء البحوث العلمية المختلفة في أعماق البحر.

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مواصفات السفينة:

- طولها 63.8 متر

- عرضها 10.8 متر

- غطسها 3.8 متر

- سرعتها 12 عقدة بحرية

- مدى الإبحار 1000 ميل بحري

- طاقمها 16 فردا.

المصدر: سلاح روسيا