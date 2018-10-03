ثلاثة علماء يحصدون جائزة نوبل للكيمياء

منحت جائزة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء اعتمدوا تطبيق مبادئ تطور الطاقة والتغير الجيني، لإنشاء عمليات كيميائية جديدة تساعد على حل بعض أسوأ المشاكل في العالم.

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم المانحة للجائزة، فوز الأمريكيين فرانسيس أرنولد وجورج سميث، والبريطاني، غريغوري وينتر، بجائزة نوبل للكيمياء للعام 2018.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Chemistry 2018 with one half to Frances H. Arnold and the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter. pic.twitter.com/lLGivVLttB — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2018

وقالت الأكاديمية السويدية في بيان عن منح الجائزة التي تبلغ قيمتها حوالي مليون دولار، إن "الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء هذا العام استخدموا قوة التطور لأغراض تجلب فوائد أكبر للبشرية".

وستحصل فرانسيس أرنولد على النصف الأول من الجائزة، فيما سيتقاسم جورج سميث وغريغوري وينتر النصف الآخر.

وحصلت أرنولد على الجائزة لقاء تطويرها إنزيمات كيميائية يتم إنتاجها من خلال التطور الموجه، لتصنيع كل شيء، من الوقود الحيوي إلى المستحضرات الصيدلانية.

بينما قدم وينتر وسميث، الأجساد المضادة التي طوروها باستخدام طريقة تسمى "phage display"، والتي يمكنها مكافحة أمراض المناعة الذاتية، وفي بعض الحالات علاج السرطان النقيلي.

المصدر: إنديبندنت