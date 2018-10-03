 
مباشر
عاجل
وزير الطاقة السعودي: الرئيس بوتين والملك سلمن اتفقا على تقريب المواقف حول توازن سوق النفط

ثلاثة علماء يحصدون جائزة نوبل للكيمياء

العلوم والتكنولوجيا

ثلاثة علماء يحصدون جائزة نوبل للكيمياء
AFP Jonas EKSTROMER / TT News Agency
فرانسيس أرنولد وجورج سميث وغريغوري وينتر الفائزون بنوبل للكيمياء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvfp

منحت جائزة نوبل في الكيمياء لثلاثة علماء اعتمدوا تطبيق مبادئ تطور الطاقة والتغير الجيني، لإنشاء عمليات كيميائية جديدة تساعد على حل بعض أسوأ المشاكل في العالم.

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم المانحة للجائزة، فوز الأمريكيين فرانسيس أرنولد وجورج سميث، والبريطاني، غريغوري وينتر، بجائزة نوبل للكيمياء للعام 2018.

وقالت الأكاديمية السويدية في بيان عن منح الجائزة التي تبلغ قيمتها حوالي مليون دولار، إن "الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء هذا العام استخدموا قوة التطور لأغراض تجلب فوائد أكبر للبشرية".

وستحصل فرانسيس أرنولد على النصف الأول من الجائزة، فيما سيتقاسم جورج سميث وغريغوري وينتر النصف الآخر.

وحصلت أرنولد على الجائزة لقاء تطويرها إنزيمات كيميائية يتم إنتاجها من خلال التطور الموجه، لتصنيع كل شيء، من الوقود الحيوي إلى المستحضرات الصيدلانية.

بينما قدم وينتر وسميث، الأجساد المضادة التي طوروها باستخدام طريقة تسمى "phage display"، والتي يمكنها مكافحة أمراض المناعة الذاتية، وفي بعض الحالات علاج السرطان النقيلي.

المصدر: إنديبندنت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد لحظات مؤثرة لإخراج إندونيسي ظل 4 أيام تحت الأنقاض