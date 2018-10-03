الحلزون يدمر محاصيل الأرز في أوروبا

انتشر منذ أشهر خطر زراعي جديد في إسبانيا، بات اليوم يهدد جديا جميع حقول الأرز في البلاد، ويتمثل في كائن "حلزون التفاح".

ويقوم الحلزون بقضم ساق نبات الأرز من قاعدته، حيث أن واحدا فقط يكون قادرا على إتلاف متر مربع من حقول الأرز.

والغريب أن هذا النوع من الحلزون لا يعود بالأصل إلى القارة الأوروبية، بل جلب بكميات كبيرة من أمريكا الجنوبية بغرض تزيين أحواض السمك.

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لكن اليوم، انتشر هذا الكائن الصغير بسرعة وأصبح متواجدا بكثرة في الطبيعة الإسبانية، خاصة في الأنهار وفي حقول الأرز المغمورة بالمياه.

وفي سياق متصل، يدرس العلماء اليوم طرقا فعالة لمكافحة الظاهرة الغريبة، ومنها استخدام مياه البحار المالحة وسكبها في حقول الأرز، حيث لا يقوى الحلزون على العيش فيها بسبب ملوحتها الشديدة. ولكن في الوقت نفسه، من شأن الماء المالح التأثير سلبا على كميات الأرز المنتجة.

وبالتالي، يعمد العلماء الأوروبيين إلى تطوير نوع جديد من نبات الأرز بحيث يكون قادرا على مقاومة الماء المالح.

وبشكل أعم، يسبب اليوم هذا الكائن الصغير تلفا واسع النطاق في محاصيل الأرز حول العالم، ويحدث خسائر تصل إلى عشرات مليارات الدولارات في كل عام.

وما يزيد أكثر من خطر الحلزون، هو ازدياد الطلب الدولي على الأرز، ناهيك عن التغيير المناخي وآفات الحشرات التي تلحق بمحاصيل الأرز.

المصدر: Euronews