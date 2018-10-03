Xiaomi تدخل عالم المركبات الصغيرة

استعرضت شركة Xiaomi مؤخرا مركبة كهربائية مميزة مخصصة لعشاق سيارات السباق الصغيرة.

وتتميز هذه المركبة بهيكلها القابل للطي الذي يمكن من نقلها بسهولة في صندوق أي سيارة، أو الذي صمم ليتسع لطفل، أو حتى لشخص بالغ يصل وزنه إلى 100 كلغ، وطوله إلى 190 سم.

وتعتمد "Ninebot Gokart" على الدفع الخلفي الذي يمكن أن يحصل باستخدام مركبات (Ninebot mini وNinbot miniPRO) التي تنتجها Xiaomi أيضا، وبالتالي ستتراوح سرعتها ما بين 8 و24 كلم/ ساعة.

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كما زودت المركبة بمكبح يدوي على يمين السائق كما في السيارات العادية، ومنظومة تخولها العودة إلى الوراء والالتفاف بجميع الاتجاهات في أضيق الأماكن، لتكون مناسبة للعب حتى في الصالات ومضامير الألعاب المغلقة.

المصدر: لايف. رو