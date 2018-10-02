الجيش الأمريكي يختبر بندقية فريدة تطلق 4 رصاصات دفعة واحدة

كشف مخترع من ولاية كولورادو الأمريكية أن الجيش الأمريكي يختبر بندقية "ribbon gun" من تطويره، والتي يمكنها إطلاق 4 رصاصات دفعة واحدة.

ووصف المخترع، مارتن جرير، البندقية بأنها "تبدو لعبة من عصر الفضاء رسمها طالب في الصف الخامس"، وقال إنه من المقرر أن يتم اختبارها من قبل الرؤساء العسكريين في الجيش.

US Army to test prototype 'ribbon gun' from Colorado inventor that can fire four bullets at once https://t.co/tGvQPeY3Fg — Daily Mail Online (@MailOnline) October 2, 2018

وتحتوي البندقية على 4 فوهات بقياس 6 مم، مفصلة جنبا إلى جنب داخل كتلة فولاذية واحدة. كما أن الذخيرة التي تطلقها المحركات الكهرومغناطيسية يمكنها نظريا إعطاء السلاح معدل إطلاق قدره 250 طلقة في الثانية.

وتفتخر شركة "forward defense munitions" عبر موقعها على الإنترنت بأنها من أعاد توزيع الذخيرة في البندقية.

وتتطلب البندقية نوعا جديدا من الذخيرة، بدلا من اعتماد الخرطوش، وهو ما يغلف الرصاصة والمادة الدافعة. ويتم تغليف الطلقات في "مجموعة" بحيث تصطف معا في كل جولة، وبذلك يتم تصنيعها في قطعة واحدة من المعدن.

كما تتضمن البندقية نوعا جديدا من الزناد، وهو عبارة عن مفتاح إلكتروني يرسل إشارة إلى مشغل كهرومغناطيسي خلف مجموعة الطلقات، ما يسمح للمستخدم بإطلاقها إما بشكل فردي أو دفعة واحدة.

ويؤدي تحديد خيار "power shot" إلى إطلاق مجموعة مكونة من 4 رصاصات، في وقت واحد.

وطور المخترع هذا السلاح الذي قامت شركته "Grier" ببناء النموذج الأول منه، وحصلت من خلاله على براءة اختراع هذه التكنولوجيا.

وتقول الشركة إنها تتوقع أن يبدأ إنتاج المسدس في منتصف عام 2019.

المصدر: ديلي ميل