العثور على تمثال للإله حربوقراط في القرم

أعلنت جامعة القرم الفدرالية أن علماء الآثار عثروا في بلدة تيرتاك في كيرتش، على تمثال عظمي للإله "حربوقراط"، يعود تاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد.

وتجري حاليا عمليات الحفر والتنقيب في هذه البلدة القديمة الواقعة في جنوب كيرتش الحديثة. وتقوم بهذه العمليات بعثة الآثار الباسورية التابعة لمعهد البحث العلمي للتاريخ وعلم الآثار في شبه جزيرة القرم، بالتعاون مع مركز "دميتر" للبحوث الأثرية، برئاسة عالم الآثار فكتور زينكو.

ودرس علماء الآثار في الجزء المركزي للبلدة سور البلدة الغربي والمباني القريبة منه. وبني هذا السور في نهاية القرن الرابع قبل الميلاد. وقد عثر العلماء خلال عمليات الحفر على جرار وأوان خزفية عديدة ومختلفة وتماثيل طينية وقطع نقدية برونزية وأختام خزفية.

Crimean Federal University

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وأشار بيان الجامعة بصورة خاصة إلى "الاكتشاف الفريد المتمثل في تمثال عظمي دائري يعود تاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد، يجسد الإله "حربوقراط" عاريا مع قرن الوفرة. ويعد هذا الاكتشاف الأول منذ أكثر من 200 سنة". وبعد تنظيف التمثال، سيعرض في متحف التاريخ والثقافة لمنطقة شرق القرم.

ويعد "حربوقراط" (حورس الطفل) وفقا للإغريق والرومانيين "إله الصمت المصري"، كما كانوا يصفون الناس قليلي الكلام. ولم يكن مثل هذا الإله موجودا في مصر القديمة، ولكن فرضية وجوده ظهرت لدى الإغريق وفي روما الهلنستية بسبب خطأ في تفسير الإلهة المصرية "إيزيس"، التي كانت تصور برفقة ابنها "غور" على شكل طفل واصبعه في فمه عادة.

المصدر: نوفوستي