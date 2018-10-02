روسيا تختبر سلاحا كهرومغناطيسيا متطورا

أعلن نائب رئيس شركة "التكنولوجيا اللاسلكية الإلكترونية" الروسية، فلاديمير ميخييف، أن اختبار السلاح الكهرومغناطيسي الروسي يجري في بعض ميادين التدريب.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ميخييف قوله إن المدافع العاملة بالترددات العالية جدا تتطور بسرعة هائلة. ولا تجري حاليا تجربتها في المختبرات فحسب، بل وفي ميادين التدريب. ويجري العمل في الوقت نفسه على إعداد وسائل للحماية من هذا السلاح.

إقرأ المزيد

يذكر أن السلاح الكهرومغناطيسي أو سلاح الترددات العالية جدا لا يستهدف الأفراد والسكان، بل يستهدف مراكز القيادة والطائرات والدبابات والرادارات الدفاعات الجوية، وغيرها من الأسلحة الحديثة المزودة بالأجهزة الإلكترونية اللاسلكية وأجهزة الكمبيوتر والملاحة. ومن المعروف أن أي سلاح حديث يفقد التوجه في الفضاء و"يموت" فورا بمجرد أن يخلو من تلك الأجهزة.

يذكر أن أحد كبار الضباط الروس في مجال الإلكترونيات اللواء، كيسلوف، كان قد أعلن في أكتوبر عام 2017، أن ميدان "كابوستين يار" التدريبي في مقاطعة "أستراخان" الروسية، شهد اختبار سلاح قائم على المبادئ الفيزيائية الجديدة مثل المدافع المغناطيسية والقذائف الإلكترونية وسلاح الترددات العالية جدا.

المصدر: رامبلر