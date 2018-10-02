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الجيش الروسي يختبر مجموعة مدافع ميدانية جديدة

العلوم والتكنولوجيا

الجيش الروسي يختبر مجموعة مدافع ميدانية جديدة
Russian Ministry of Defence
أرشيفية
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أفاد المكتب الصحفي في شركة "أورال فاغون زافود" الروسية بانطلاق الاختبارات الأولية لمجموعة "نابروسوك" من المدافع الميدانية ذاتية الحركة.

وجاء في بيان صدر عن المكتب أن المجموعة تضم مدفعي "فلوكس" و"ماغنوليا" ذاتيي الحركة ومدفع هاون "دروك". ويتوقع أن تستخدم كل تلك المدافع على مستوى كتيبة المشاة الميكانيكية.

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وقال البيان إن مدفع "فلوكس" عيار 120 ملم، منصوب على منصة عربة "أورال" المدولبة. أما مدفع "ماغنوليا" عيار 120 ملم، فتم نصبه على منصة مجنزرة. فيما يتعلق بهاون "دروك"، فقد نصب على منصة سيارة "كاماز" المدولبة.

وقد أبدت وزارة الدفاع الروسية اهتمامها بمدفع "فلوكس" ذاتي الحركة. ويتوقع أن يسلم لوحدات الجيش الروسي بعد انتهاء اختباره وبدء إنتاجه الصناعي. كما أبدت جهات أجنبية اهتمامها به.

يذكر أن قائد القوات البرية الروسية، أوليغ ساليوكوف، كان قد صرح في حديث أدلى به لصحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية، بمناسبة حلول ذكرى تأسيس القوات البرية الروسية، بأن قواته تنتظر تزويدها بمجموعة المدافع الميدانية من طراز "نابروسوك" التي ستستخدم في كتائب المشاة الميكانيكية.

المصدر: تاس

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