مشروع روسي لطائرة ركاب فرط صوتية تعمل بالهيدروجين السائل

أعلن مدير معهد "تساغي" الروسي للبحوث الديناميكية الجوية، كيريل سيبالو، أن معهده بصدد إعداد مشروع لطائرة ركاب فرط صوتية، تستخدم محركات عاملة بالهيدروجين السائل.

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وقال سيبالو في حديث أدلى به للأستوديو التلفزيوني في شركة "روس كوسموس" الروسية إن مشروع الطائرة يعد بالتعاون مع العلماء الأوروبيين، ويقتضي استخدام محرك عامل بالهيدروجين السائل.

وأشار مدير المعهد إلى أنه من المهم جدا التركيز على توزيع الطاقة داخل الطائرة والتكامل بين أنظمتها وأجهزتها المختلفة.

وأوضح أن المعهد يعمل على إعداد وسيلة نقل مستقبلية، تمثل أساس أسطول من الطائرات المحلقة بالسرعة الفوق صوتية والفرط صوتية لاحقا، لتحقيق رحلات تشمل المدار الأرضي المنخفض، الأمر الذي سيسمح بتقليص الوقت اللازم لنقل الركاب من منطقة إلى أخرى.

المصدر: تاس