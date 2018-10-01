العالمان جيمس ب. أليسون، وتاسوكو هونجو يفوزان بجائزة نوبل للطب للعام 2018

فاز العالمان الأمريكي جيمس بي أليسون والياباني تاسكو هونجو بجائزة نوبل للطب لعام 2018 لاكتشافهما علاجا جديدا للسرطان.

وقام العالمان بتطوير علاجات للسرطان يعتمد الخلايا المناعية لمهاجمة الأورام، وهو ما يعتبر نهجا جديدا في علاجات هذا المرض الخبيث.

Jim Allison’s friends & colleagues recently organized a 70th birthday symposium for him at @MDAndersonNews. A slide from that on “Allison Lab Tenets” featuring @WillieNelson (of course).

And Jim with one of his many new toys. #NobelPrize#Immunotherapypic.twitter.com/10o4heFIBx — Anirban Maitra (@Aiims1742) October 1, 2018

وتوصل الدكتور أليسون والدكتور هونجو، بشكل منفصل، إلى كيفية عمل بروتينات معينة بمثابة "مكابح" للخلايا التائية في جهاز المناعة، مما يحد من قدرتها على مهاجمة الخلايا السرطانية، وأن كبت تلك البروتينات يمكن أن يعزز قدرة الجسم على مقاومة السرطانات.

وأثبتت العلاجات التي استندت إلى اكتشافات دكتور هونجو من جامعة كيوتو، والدكتور أليسون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي ومركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، فعاليتها بشكل لافت في مكافحة السرطان.

Just in! Nobel Laureate Tasuku Honjo, surrounded by his team at Kyoto University, immediately after hearing the news that he had been awarded the 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine. pic.twitter.com/8TdlnXiSLe — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 1, 2018

وكان علاج السرطان يتألف من الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي، وبهذا الاختراق الطبي تم تسخير النظام المناعي ليكون فئة رابعة في علاج المرض الخبيث.

وسيقوم الفائزان بتقاسم الجائزة التي تبلغ قيمتها 9 ملايين كرونة سويدية، أينحو مليون و120 دولار أمريكي.

المصدر: واشنطن بوست + إنديبندنت