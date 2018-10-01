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العالمان جيمس ب. أليسون، وتاسوكو هونجو يفوزان بجائزة نوبل للطب للعام 2018

العلوم والتكنولوجيا

العالمان جيمس ب. أليسون، وتاسوكو هونجو يفوزان بجائزة نوبل للطب للعام 2018
AFP
العالمان الأمريكي جيمس بي أليسون والياباني تاسكو هونجو
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فاز العالمان الأمريكي جيمس بي أليسون والياباني تاسكو هونجو بجائزة نوبل للطب لعام 2018 لاكتشافهما علاجا جديدا للسرطان.

وقام العالمان بتطوير علاجات للسرطان يعتمد الخلايا المناعية لمهاجمة الأورام، وهو ما يعتبر نهجا جديدا في علاجات هذا المرض الخبيث.

وتوصل الدكتور أليسون والدكتور هونجو، بشكل منفصل، إلى كيفية عمل بروتينات معينة بمثابة "مكابح" للخلايا التائية في جهاز المناعة، مما يحد من قدرتها على مهاجمة الخلايا السرطانية، وأن كبت تلك البروتينات يمكن أن يعزز قدرة الجسم على مقاومة السرطانات.

وأثبتت العلاجات التي استندت إلى اكتشافات دكتور هونجو من جامعة كيوتو، والدكتور أليسون من جامعة كاليفورنيا في بيركلي ومركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، فعاليتها بشكل لافت في مكافحة السرطان.

وكان علاج السرطان يتألف من الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي، وبهذا الاختراق الطبي تم تسخير النظام المناعي ليكون فئة رابعة في علاج المرض الخبيث.

وسيقوم الفائزان بتقاسم الجائزة التي تبلغ قيمتها 9 ملايين كرونة سويدية، أينحو مليون و120 دولار أمريكي.

 المصدر: واشنطن بوست + إنديبندنت

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