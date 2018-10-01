العلماء يحذرون من كارثة بيئية بسبب التدخين

كشفت دراسة لخبراء منظمة البيئة البريطانية "نحافظ على بريطانيا نظيفة"، أن التدخين يهدد بكارثة بيئية عالمية.

إقرأ المزيد

وتفيد صحيفة ديلي ميل، بأن الباحثين أشاروا في دراستهم إلى أن العديد من المدخنين يرمون أعقاب السجائر في مجاري الصرف الصحي. وهذا يشكل خطورة على البيئة، لأن فلتر السجائر يحتوي على البلاستيك الذي يمكنه المرور عبر منظومة مرشحات التصفية والوصول إلى المحيط.

وتشير الصحيفة إلى أن فلترا واحدا لكل لتر ماء يشكل خطورة جدية على الأسماك بسبب سميته.

ويقول الباحثون إن 3.6 مليون بريطاني اعترفوا بأنهم رموا أعقاب سجائرهم خلال الشهر الماضي في فتحات مجاري مياه الأمطار.

ويقول أليسون أوغدين- نيوتن، رئيس منظمة "نحافظ على بريطانيا نظيفة": "علينا أن نتأكد من أن المدخنين يدركون أن هذا يؤثر جدا وبصورة مباشرة وقوية في الحياة البرية والبحرية".

المصدر: نوفوستي