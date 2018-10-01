أكثر الغواصات الروسية سرية تقوم بأول رحلة بحرية

تقوم غواصة "بلغورود" الذرية، بصفتها أطول غواصات البحرية الروسية وأكثرها سرية، بأول رحلة بحرية لها نهاية العام الجاري.

وقالت وسائل الإعلام الروسية إن غواصة "بلغورود" الذرية طورت لتنفيذ عمليات في أعماق البحر، وإجراء البحوث العلمية في المناطق النائية من المحيط العالمي. ويمكن استخدامها لأداء المهام القتالية وللبحث عن الثروات الطبيعية في البحار الشمالية الروسية على حد سواء.

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وتحمل الغواصة على متنها غواصات صغيرة أخرى غير مأهولة، مثل "لوشاريك آ إس-31"، وغواصات مأهولة وغيرها من الأجهزة العلمية.

وذكرت وسائل الإعلام أن غواصة "بلغورود" الذرية ستتزود بمنظومة "ماغما" الجيوفيزيائية، ما سيسمح بتخفيض تكلفة البحوث العلمية في المناطق البحرية النائية بمقدار 4 مرات، في أي طقس وعند أية سماكة جليد فوقها.

وكانت صحيفة "إزفيستيا" الروسية قد أفادت، في أبريل عام 2017، بأن غواصة" بلغورود" ستصبح بعد تطويرها من أكبر الغواصات في البحرية الروسية، حيث يحل قسم الغواصات الصغيرة المأهولة وغير المأهولة بطول 30 مترا محل قسم الصواريخ الباليستية. وسيزداد طول الغواصة بعد ذلك من 154 مترا إلى 184 مترا، ما يجعلها أطول غواصة ذرية في روسيا.

المصدر: زاشيشات روسيا