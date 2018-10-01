 
مباشر

أكثر الغواصات الروسية سرية تقوم بأول رحلة بحرية

العلوم والتكنولوجيا

أكثر الغواصات الروسية سرية تقوم بأول رحلة بحرية
vk.ru
غواصة "بلغورود" قبل تطويرها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kv1s

تقوم غواصة "بلغورود" الذرية، بصفتها أطول غواصات البحرية الروسية وأكثرها سرية، بأول رحلة بحرية لها نهاية العام الجاري.

وقالت وسائل الإعلام الروسية إن غواصة "بلغورود" الذرية طورت لتنفيذ عمليات في أعماق البحر، وإجراء البحوث العلمية في المناطق النائية من المحيط العالمي. ويمكن استخدامها لأداء المهام القتالية وللبحث عن الثروات الطبيعية في البحار الشمالية الروسية على حد سواء.

إقرأ المزيد
أهم الروبوتات السرية في قوام البحرية الروسية

وتحمل الغواصة على متنها غواصات صغيرة أخرى غير مأهولة، مثل "لوشاريك آ إس-31"، وغواصات مأهولة وغيرها من الأجهزة العلمية.

وذكرت وسائل الإعلام أن غواصة "بلغورود" الذرية ستتزود بمنظومة "ماغما" الجيوفيزيائية، ما سيسمح بتخفيض تكلفة البحوث العلمية في المناطق البحرية النائية بمقدار 4 مرات، في أي طقس وعند أية سماكة جليد فوقها.

وكانت صحيفة "إزفيستيا" الروسية قد أفادت، في أبريل عام 2017، بأن غواصة" بلغورود" ستصبح بعد تطويرها من أكبر الغواصات في البحرية الروسية، حيث يحل قسم الغواصات الصغيرة المأهولة وغير المأهولة بطول 30 مترا محل قسم الصواريخ الباليستية. وسيزداد طول الغواصة بعد ذلك من 154 مترا إلى 184 مترا، ما يجعلها أطول غواصة ذرية في روسيا.

المصدر: زاشيشات روسيا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا