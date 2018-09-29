روسيا تعد مشروعا قوميا في مجال الطاقة الذرية

كشف رئيس مجلس الرقابة على شركة "روس آتوم" الروسية، سيرغي كيريينكو، أن روسيا تقوم حاليا بإعداد مشروع قومي في مجال العلم النووي والتكنولوجيا الذرية.

وفي رسالة بعث بها إلى العمال والمهندسين العاملين في قطاع الطاقة الذرية الروسي بمناسبة حلول "يوم منتجي الطاقة الذرية" في روسيا، قال كيريينكو: "طرحت أمام شركة (روس آتوم) مهام جديدة واسعة النطاق وبالدرجة الأولى في منطقة القطب الشمالي. ويتوجب على الشركة أن تتحمل المسؤولية عن إنشاء البنية التحتية الخاصة بتطوير ممر القطب الشمالي. وستلعب لاحقا دورا محوريا في تطوير هذا الممر الهام بالنسبة للاقتصاد الروسي والملاحة البحرية العالمية عموما".

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وتشغل الشركة المرتبة الأولى من حيث توليد الطاقة الكهربائية في البلاد (نحو 203 مليار كيلوواط/ ساعة)، كما احتلت المرتبة الأولى في العالم من حيث انشغالها في تحقيق المشاريع الذرية الأجنبية، علما أن روسيا تشغل المرتبة الثانية في العالم، من حيث احتياطيات اليورانيوم، والمرتبة الرابعة من حيث استخراجه.

وجاء في الرسالة أن روسيا تضمن 17% من السوق العالمية للوقود النووي. وتعمل الشركة على تصنيع وإنتاج الأجهزة للطب النووي والبحوث العلمية النووية وتصميم أجهزة الكمبيوتر الخارقة وبرمجتها.

وتتضمن الشركة اليوم ما يزيد على 300 شركة ومؤسسة وفرع، بما في ذلك أسطول كاسحات الجليد الوحيد في العالم.

المصدر: تاس