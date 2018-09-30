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المحطات الذرية الروسية تحطم رقما قياسيا من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية

العلوم والتكنولوجيا

المحطات الذرية الروسية تحطم رقما قياسيا من حيث إنتاج الطاقة الكهربائية
Rosatom.ru
محطة "روستوف" الذرية
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أعلن رئيس شركة "روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، أن المحطات الذرية الروسية ستنتج العام الجاري 205 مليارات كيلوواط/ ساعة من الطاقة الكهربائية.

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وأوضح ليخاتشوف قائلا: "نحطم رقما قياسيا جديدا بفضل تشغيل  المفاعلات الجديدة في محطتي لينينغراد وروستوف الذريتين".

وقدمت شركة "روس إينيرغو أتوم" الروسية التي تتولى السيطرة على كل المحطات الكهروذرية في روسيا، في أبريل 2017، توقعاتها في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية في قطاعها، وأشارت إلى أنها تنوي إنتاج 205.7 مليار كيلوواط/ساعة عام 2018.

وتشمل مسؤولية الشركة المحطات الذرية الروسية العشر، والتي بلغ إنتاجها الإجمالي 27.9 غيغاواط، ما يشكل نسبة 18.3% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في روسيا.

المصدر: فيستي.رو

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