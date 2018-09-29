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اكتشاف نوع جديد من أصغر الطيور على وجه الأرض

العلوم والتكنولوجيا

اكتشاف نوع جديد من أصغر الطيور على وجه الأرض
fox channel
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ذكرت صحيفة "Ornithological Advances" أن علماء الأحياء تمكنوا من اكتشاف نوع جديد من طائر الطنّان متناهي الصغر.

وعثر العلماء على هذه الطيور بمنطقة باراموس في نيوجرسي الأمريكية، وأطلقوا عليها اسم "Oreotrochilus cyanolaemus" أو "نجمة الجبل"، لتصبح واحدة من أصل 132 نوعا من طيور الطنان المنشرة في تلك المنطقة.

وتتميز الطيور المكتشفة حديثا برأس ملون بالأزرق اللماع والأخضر، أما طول أجسادها مع الذيل فيصل إلى 10 سنتيمترات.

وتعتبر طيور الطنان من أندر وأصغر الطيور في العالم، فطول أجسادها الصغيرة يتراوح ما بين 5 إلى 10 سنتيمترات فقط، أما وزنها فأقل من غرامين، ويوجد منها 300 نوع حول العالم، معظمها في أمريكا الشمالية والجنوبية، والمناطق المعتدلة والاستوائية وروسيا.

المصدر: لايف. رو

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