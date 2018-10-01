راجمة "بوراتينو" الثقيلة تتزود بصواريخ مطورة (فيديو)

يتسلم الجيش الروسي عامي 2018-2019 ما يزيد عن ألفي صاروخ مطوّر بعيد المدى لراجمات الصواريخ من طراز "توس-1 بوراتينو".

وأعلن نائب رئيس شركة "تيخماش" الروسية ،ألكسندر كوتشكين، على هامش معرض "ADEX–2018" الذي يقام حاليا في عاصمة أذربيجان باكو، أن فرع الشركة "سبلاف" كان قد وقع في وقت سابق مع وزارة الدفاع الروسية اتفاقية تسليم الذخائر الخاصة بمنظومة "بوراتينو" لمدة 7 أعوام، وهي فترة سريان مفعول برنامج التسليح الروسي لأعوام 2018-2025.

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وأشار نائب رئيس الشركة إلى أن "بوراتينو" قاذفة صواريخ حارقة وحرارية ثقيلة تم تصميمها على أساس دبابة "تي-72" ولديها 30 ماسورة.

يذكر أن منظومة "توس-1 بوراتينو" مخصصة لدعم المشاة والدبابات واستهداف قوات العدو من المواقع المكشوفة والمستورة، في مختلف المعارك الهجومية والدفاعية، وكذلك لإصابة المدرعات الخفيفة ووسائل النقل.

المصدر: زاشيشات روسيا