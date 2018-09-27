"خط الحرمين" عالي السرعة بمواصفات فائقة

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان، يوم الثلاثاء 25 سبتمبر، خط سكة حديدية عالي السرعة بقيمة 6.7 مليار يورو، يربط بين مكة والمدينة وجدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

ويعد خط "الحرمين" الذي يمتد مسافة 450 كم، أحد أكبر مشاريع النقل في الشرق الأوسط، ويستهدف نقل نحو 60 مليون مسافر سنويا. ومن المقرر أن تبدأ عمليات النقل التجارية على متنه في الأسبوع المقبل.

وتم بناء الخط الحديدي الجديد من قبل ائتلاف تجاري تقوده إسبانيا، في حين تولى صندوق الاستثمارات العامة تمويل المشروع.

Reuters Stephen Kalin

ويوفر القطار الجديد، الذي تبلغ سرعته 300 كم في الساعة، وسيلة نقل سريعة وموثوقة للحجاج والسعوديين والأجانب. ويقطع أسطول القطارات المكون من 35 قطارا، 8 رحلات يوميا، تزداد تدريجيا لتبلغ 12 رحلة السنة القادمة.

وقالت السلطات السعودية إن 70% من الموظفين الذين يديرون شبكة القطارات، ويبلغ عددهم 3 آلاف موظف، مواطنون سعوديون، كما تأمل أن يحفز القطار نمو مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC)، وهي منطقة أعمال ضخمة.

وتجدر الإشارة إلى أن القطار الجديد سيقطع المسافة بين مكة وجدة خلال 21 دقيقة، أما الرحلة بين مكة والمدينة فستستغرق أقل من ساعتين ونصف.

المصدر: رويترز