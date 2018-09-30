وزارة الدفاع تسمي أفضل مدفع لدى الجيش الروسي

وصفت قيادة وزارة الدفاع الروسية مدفع "مستا-إس" ذاتي الحركة بأنه أفضل مدفع من بين المدافع الروسية المشاركة في مناورات "الشرق-2018" العسكرية.

ودعمت مدافع "مستا-إس" ذاتية الحركة قوات المشاة والدبابات في مختلف مراحل المناورات بنيرانها، وكذلك عن طريق تشكيل ستار ناري مدمر أمام الحد الأمامي للعدو الافتراضي.

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وكشف عن مدفع "مستا-إس" المطور لأول مرة في معرض "Russia Arms EXPO-2013" الدولي التاسع للأسلحة والمعدات الحربية، الذي أقيم عام 2013 في إقليم الأورال الروسي.

ويرى الخبراء أن المدفع بات بعد تحديثه يتقدم على نظرائه في الدول الأجنبية، من حيث مواصفاته التقنية والتكتيكية وخاصة قدرته على البقاء في المعركة.

وبلغت سرعة الرمي من المدفع 10 طلقات في الدقيقة، أما المدى الأقصى لإطلاق النيران فبلغ 29 كيلومترا.

ويسير المدفع ذاتي الحركة على الطريق المعبد بسرعة 60 كيلومترا في الساعة، إلى مسافة تزيد على 600 كيلومتر، مع العلم أن قوة محركه بلغت 780 حصانا.

المصدر: سلاح روسيا