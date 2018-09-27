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يد برونزية غامضة عمرها 3500 عام!

العلوم والتكنولوجيا

يد برونزية غامضة عمرها 3500 عام!
Gettyimages.ru
يد برونزية غامضة عمرها 3500 عام!
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عثر علماء الآثار على يد برونزية في سويسرا يُعتقد أن عمرها 3500 عام، وربما كانت جزءا من صولجان.

واكتُشفت القطعة الأثرية غير العادية إلى جانب مجموعة من المقتنيات القديمة، بما في ذلك خنجر وضلع إنسان.

وتوصل العلماء إلى هذا الاكتشاف في العام الماضي، وقدموا الآن نتائجهم قائلين إن اليد الغامضة هي أقدم جزء يعود لجسم معدني، تم العثور عليه في أوروبا.

وذكرت تقارير ناشيونال جيوغرافيك أنه بعد تحليل التاريخ الكربوني، تابع العلماء عملية الحفر ووجدوا قبر رجل يعود إلى العصر البرونزي.

وعلى الرغم من تضرر القبر، إلا أن العلماء تمكنوا من العثور على هيكل حجري داخله وأشياء أخرى، بما في ذلك زخرفة برونزية وطلاء ذهبي من اليد.

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ويعتقد العلماء أن الإنسان المدفون في موقع بالقرب من Bern، يجب أن يكون شخصا "رفيع المستوى".

وأظهر تاريخ الكربون على الغراء النباتي المستخدم في صب البرونز، أن اليد التي تزن أكثر من رطل، مصنوعة في الفترة بين عامي 1500 و1400 قبل الميلاد، أي منذ أكثر من 3 آلاف سنة.

وتجدر الإشارة إلى أن صائدي الكنوز عثروا في البداية على الكنز باستخدام أجهزة الكشف عن المعادن، قبل أن يعود علماء الآثار إلى الموقع لفحص نتائجهم.

وجاء في بيان صادر من سلطات Bern: "ما يزال الوقت مبكرا لتحديد ما إذا كانت اليد قد صنعت في منطقة البحيرات الثلاث أو في بلد أبعد".

وقال ستيفان هوتشولي، المسؤول عن التراث: "إن حقيقة معرفتنا بآلاف من قبور العصر البرونزي، لم تكشف لنا سابقا عن مثل هذه اليد البرونزية المميزة، ما يشير إلى عدد الثغرات الموجودة في معرفتنا بالماضي".

المصدر: ديلي ميل

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