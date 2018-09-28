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استحداث خط قطارات جديد بين بطرسبورغ وبرلين

العلوم والتكنولوجيا

استحداث خط قطارات جديد بين بطرسبورغ وبرلين
pexels.com/ Pixabay
صورة أرشيفية
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ذكرت مصادر في وزارة النقل الألمانية أن خطا مباشرا من السكك الحديدية سيستحدث ليصل ما بين بطرسبورغ الروسية والعاصمة الألمانية برلين.

وأكدت مديرية السكك الحديدية في روسيا تلك المعلومات، مشيرة إلى أن المسار الجديد سيمر عبر كالينينغراد الروسية.

وأوضحت المديرية أن هذا الخط يعتبر ذا أهمية كبيرة، كونه سيصل أيضا إلى بولندا ودول البلطيق، وسيمر بفرانكفورت ووارسو. كما سيساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة بين روسيا وألمانيا والدول التي سيمر عبرها، وربما سيكون خطا مهما لتنشيط الحركة التجارية.

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وينضم مشروع هذه السكة الحديدية إلى المشاريع التي تعمل عليها روسيا في السنوات الأخيرة لتوسيع شبكة سير قطاراتها مع البلدان المحيطة، حيث تسعى حاليا إلى إطالة خط "ترانس سيبيرسا" الشهير ليصل إلى الكوريتين أيضا.

المصدر: فيستي

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