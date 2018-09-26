شاهد كيف تدمر قاذفات "سو-34" سفن العدو في البحر

نشرت قناة "زفيزدا" الروسية شريط فيديو أظهرت فيه التجارب الجديدة لإطلاق صواريخ دقيقة مضادة للأهداف البحرية من قاذفات "سو-34" المتطورة.

ويظهر في الفيديو الذي التقط في إحدى القواعد البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، كيف قامت "سو-34" بتجارب إطلاق صواريخ "خا-35-أو" (kh-35U) نحو سفن في عرض البحر، لتصيب الصواريخ أهدافها بدقة، وتغرقها.

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وتعتبر صواريخ "خا-35-أو" الروسية الموجهة، من أخطر الصواريخ المضادة للسفن في العالم، بسبب قدرتها العالية على المناورة والتخفي وإصابة الأهداف بدقة متناهية، على مسافات تصل إلى 260 كلم، دون الدخول في مجال رادارات العدو.

ودخلت هذه الصواريخ الخدمة في الجيش الروسي عام 2014. وحتى نهاية العام الجاري، من المفترض أن تتزود بها جميع المقاتلات والقاذفات التكتيكية الروسية، بما فيها قاذفات "سو-34" و"سو-25" متعددة الاستخدامات.

المصدر: لينتا.رو