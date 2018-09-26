بريطانيا تطور مقاتلة فائقة من الجيل السادس!

استعرضت شركة "BAE Systems" مشروع طائرة مقاتلة متطورة ستنضم إلى عائلة المقاتلات المستقبلية من الجيل السادس.

وتجمع هذه الطائرة بتصميمها بين أشكال مقاتلات "F-22" و"F-35" المتطورة من الجيل الخامس، واستمدت بعض تفاصيلها من طائرتي "SU-57" الشبح الروسية و"J-20" الصينية.

وستتميز هذه الطائرة وفقا لمصمميها بالتقنيات المتطورة التي تشمل أنظمة الواقع الافتراضي لقمرة القيادة، والتي تساعد الطيار على التحليق وتحديد الوجهات والتصويب على الأهداف بدقة عالية.

كما ستزود هذه المقاتلة بأنظمة رؤية ليلية ونهارية، وكاميرات حرارية وأخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء، ورادارات متطورة تسمح برؤية ومتابعة محيط الطائرة وساحة المعرفة بدقة كبيرة، ومتابعة الكثير من الأهداف المتحركة والثابتة بدقة متناهية.

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ومن المفترض أن تزود خوذ الطيارين في هذه الطائرات أيضا بأنظمة الواقع الافتراضي والمعزز، وأنظمة تصويب تعتمد على حركة العين، كما هو الحال في بعض خوذ الطيارين الحربيين الروس.

المصدر: رامبلر