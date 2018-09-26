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مقاتلات "سو-34" البحرية تختبر صاروخا مضادا للسفن

العلوم والتكنولوجيا

مقاتلات
Авиару.рф
مقاتلة "سو-34" الحاملة للصواريخ البحرية
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أطلقت مقاتلات "سو-34" البحرية صواريخ "خا-39 أو" الموجهة المضادة للسفن، في إطار التدريبات العسكرية التي أجريت في أحد الميادين التدريبية بمنطقة المحيط الهادئ.

وجاء في بيان أصدرته وزارة الدفاع الروسية أن الصواريخ أصابت الأهداف التي تحاكي السفن الحربية. كما جاء فيه أن الصواريخ أطلقت بمختلف المسارات برشقات وبشكل منفرد. ودمرت الصواريخ كل الأهداف المحددة لها.

Авиару.рф
صاروخ "خا - 39 جو - بحر"

يذكر أن صاروخ "خا-35 أو" الموجه مخصص لتدمير الأهداف البحرية بمختلف أصنافها. ويزيد المدى الأقصى لإطلاقه على 250 كيلومترا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن إطلاق صاروخ واحد كاف لتدمير فرقاطة متوسطة الحجم.

المصدر: سلاح روسيا

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