روسيا.. ابتكار ميزان يقيس أشد درجات الحرارة انخفاضا في الفضاء!

أعلن المدير العام لمعهد البحوث العلمية للقياسات الفيزيائية والتقنية، أن علماء من روسيا ابتكروا مقياس حرارة غازيا صوتيا لقياس درجات الحرارة المنخفضة جدا كما في القطب الشمالي والقمر.

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وقال سيرغي دونتشينكو مدير المعهد: "ابتكرنا ميزانا غازيا صوتيا، يمكن استخدامه في مجال قياس درجات الحرارة المنخفضة جدا. فمثلا المعدات التكنولوجية الروسية ستحلق إلى القمر حيث درجات الحرارة 150-200 درجة مئوية تحت الصفر. ولكن كيف نفهم أنها ستعمل في مثل هذه الحرارة السالبة؟ سوف يتم اختبارها في حجرات خاصة فيها درجة الحرارة المطلوبة. والآن بعد ابتكار هذا الميزان، يمكن بدقة عالية تحديد درجة الحرارة في هذه الحجرات".

وأضاف دونتشينكو أن هذا الميزان مفيد أيضا لاختبار المعدات والآليات التي ستعمل في القب الشمالي أيضا. وقال: "على الأرض أماكن كثيرة تجعل المعادن هشة. لذلك، بفضل هذا الابتكار، سنساهم في المشروع الدولي لإعادة تحديد وحدة درجة الحرارة مع الأخذ بالاعتبار ثابت بولتزمان وقياس الفرق بين درجة الحرارة المطلقة وسلم درجات الحرارة الدولي المستخدم حاليا".

المصدر: نوفوستي