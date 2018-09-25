تحذيرات من ثوران بركان "مدمر" تثير غضب عالمة براكين!

عبرت عالمة براكين روسية-إيسلندية عن سخطها على موقع تويتر نتيجة المبالغة في التوقعات المتعلقة ببركان "كاتلا" في إيسلندا والادعاء أنه سيثور قريبا.

وكتبت يفغينيا إيلينسكايا، التي ولدت في روسيا وترعرعت بإيسلندا ودرست في كامبريدج، في سلسلة طويلة من التغريدات على تويتر: "من المخيب للآمال بشكل كبير أن نرى صحيفة (صنداي تايمز) تدخل دائرة الصحف التافهة". ويأتي ذلك بعد مقابلة أجرتها حول بحثها المنشور حديثا.

Incredibly disappointing to see that @thesundaytimes have gone down the route of trashy tabloids. This article misinforms their readers and undermines me as a scientist and a specialist in my field. Shameful job. More in thread pic.twitter.com/H9eBs7CbkP — Evgenia Ilyinskaya (@EIlyinskaya) 23 сентября 2018 г.

وأضافت إلينسكايا: "هذا المقال يسيء إلى قرائها ويحد من تجربتي كعالمة ومتخصصة في مجال عملي. قلت صراحة أننا لسنا في وضع يسمح لنا بالقول ما إذا كان بركان (كاتلا) على استعداد للثوران أم لا. ومن غير المرجح أن يصبح اختلال الحركة الجوية في حالة حدوث الثوران، خطيرا كما كان في عام 2010".

Naming and shaming this scaremongering article. I said explicitly that we are in no position to say whether or not #Katla#volcano is ready to erupt; and that air traffic disruption in case of an #eruption is unlikely to be as serious as in 2010. You are lying to your readers https://t.co/zyE5hFQQDb — Evgenia Ilyinskaya (@EIlyinskaya) 23 сентября 2018 г.

وذكرت صحيفة التايمز، إلى جانب منافذ إعلامية أخرى، أن المستويات المرتفعة من ثاني أكسيد الكربون المنتشرة جوا في المنطقة المحيطة بالبركان، أشارت إلى أن "غرف" الصهارة تمتلئ، ما يمثل تمهيدا لحدث يهدد بـ "تقزيم" ثوران بركان Eyjafjallajokull في عام 2010، الذي تسبب بإلغاء حوالي 100 ألف رحلة جوية وتعطيل حركة الطيران الدولية لعدة أشهر.

I'm exasperated - if even supposedly reliable #media outlets choose to practice this kind of journalism and misrepresent what experts tell them, there really is little hope for #SciComm — Evgenia Ilyinskaya (@EIlyinskaya) 23 сентября 2018 г.

ومع ذلك، فإن التكهنات حول التهديد الحالي الذي يشكله "كاتلا"، سابقة لأوانها في أحسن الأحوال، وتضخمت على نطاق واسع وفقا للعديد من العلماء.

وبهذا الصدد، قالت سارة بارسوتي، منسقة المخاطر البركانية في مكتب الأرصاد الجوية الإيسلندي: "لا توجد طريقة لمعرفة متى سيثور البركان"، وفقا لصحيفة Express.

In summary, it's fantastic to see people interested in #science news but check your sources. Say no to fake news and all that #SciComm — Evgenia Ilyinskaya (@EIlyinskaya) 20 сентября 2018 г.

وفي هذه الأثناء، يقول ماغنوس تومي غومونسون، الأستاذ في الجيوفيزياء بجامعة إيسلندا، إنه بالنظر إلى قمة جبل "كاتلا" الجليدية، فإن البيانات التاريخية عن تراكم ثاني أكسيد الكربون وانبعاثه من البركان، غير واضحة بشكل جيد.

المصدر: RT