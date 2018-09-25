روسيا تطبق نظام التعرف على الوجوه في وسائل النقل

قال نائب وزير الإنشاء والإسكان في روسيا، أندريه تشيبيس، إن مشروع "المدينة الذكية" يقضي بتطبيق نظام التعرف على الوجوه.

وأوضح تشيبيس في حديث أدلى به لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن مصرف "سبيربنك" الروسي هو الذي تولى تطبيق نظام التعرف على الوجوه بالتعاون مع شركة "VisionLab" الروسية. وقد جرت تجربته في 4 محطات لمترو أنفاق موسكو. وساعد النظام خلال شهر واحد في التعرف على 42 مجرما خطيرا تم القبض عليهم لاحقا.

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وبحسب نائب الوزير، فإن الحديث لا يدور حول التعرف على المجرمين فقط، بل تطبيق نظام تمرير الركاب في وسائل النقل العام حيث يعمل النظام كالآتي: ما أن يدخل مواطن في حافلة أو محطة في مترو الأنفاق حتى يعمل البرنامج الإلكتروني ويتعرف عليه ويسحب من حسابه المصرفي قيمة محددة مقابل استخدامه لوسيلة نقل ما. ومن أجل أن يعمل النظام بطريقة طبيعية، لا بد أن تتوفر لدى كل راكب بطاقة ائتمان شخصية.

وقال، تشيبيس، إن وزارته وجهت دعوة إلى بعض الشركات الصينية لتساهم في المشروع بالتعاون مع شركة "روستيليكوم" الروسية للاتصالات. وأضاف أن البرنامج سيأتي جزءا لا يتجزأ من مشروع "المدينة الذكية" الذي يقضي بتطبيق التكنولوجيا الرقمية في جميع المجالات التي تخص حياة المواطنين ونقلهم وراحتهم. وأشار إلى أن مدنا كثيرة شهدت نصب كميات كبيرة للكاميرات، ما يكفي لتطبيق المشروع.

المصدر: نوفوستي