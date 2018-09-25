20 شركة روسية في معرض "ADEX-2018" للأسلحة الدفاعية

أعلن مدير عام شركة "روس أوبورون أكسبورت"، ألكسندر ميخييف، إلى أن شركته تولت تمثيل قطاع الصناعات الحربية الروسية في معرض "ADEX-2018" للأسلحة الدفاعية في أذربيجان.

ومن أهم الشركات الروسية المشاركة في المعرض: "مروحيات روسيا" و"ميغ" و"أورال فاغون زافود" و"أنظمة الصواريخ التكتيكية" و"شفابي" وغيرها من الشركات الدفاعية الروسية المعروفة التي يبلغ عددها في المعرض 20 شركة ومؤسسة.

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ويكشف الجناح الروسي معلومات حول 250 نموذجا للمعدات والآليات الحربية. ومن أشهرها مقاتلة "ميغ 29 إم" التكتيكية، مروحية "مي 28 إن إيه" الضاربة (صياد الليل)، مروحية الاستطلاع والقتال "كا-52" (التمساح) ومنظومتا الدفاع الجوي "تور 2 كا إم" متوسطة المدى و"فيربا" قصيرة المدى.

أما القوات البرية، فتمثلها في المعرض ناقلة الأفراد المدرعة "بي تي آر-82 آ" ومدرعة "تيغر" للمهام الخاصة.

وأشار خبراء سلاح البحرية إلى أن زورق شبح "غراتشونوك" للقوات الخاصة، وزورق النقل السريع "بي كا-10"، سيلفتان الأنظار قبل غيرهما.

يذكر أن معرض "ADEX-2018" للأسلحة الدفاعية سيقام في الفترة ما بين 25 و27 سبتمبر الجاري، في عاصمة أذربيجان باكو.

المصدر: سلاح روسيا