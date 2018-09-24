مصر تشتري منظومة صواريخ ألمانية

أفادت صحيفة "Rheinische Post" الألمانية بأن حكومة البلاد أقرت صفقة بيع منظومة "SLM" للصواريخ متوسطة المدى المضادة للجو من تصنيع شركة "Diehl" لمصر، دون ذكر تفاصيل أخرى.

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وقد أبلغ وزير الدفاع الألماني البرلمان عن موافقة حكومته على الصفقة في رسالة بعث بها إلى البوندستاغ. وجاء في الرسالة أن الحكومة الألمانية أقرت أيضا صفقة بيع 4 رادارات للاستطلاع البري إلى المملكة العربية السعودية، من طراز "كوبرا" من تصنيع شركة "Euro-Art International" الأوروبية، وتجميع شركة "Нensoldt" الألمانية، وكذلك صفقة توريد الرؤوس القتالية والمحركات لصواريخ "جو-جو" من طراز "Meteor" إلى قطر.

يذكر أن منظومة "SLM" المضادة للجو تستخدم صاروخ "IRIS - T" الموجه قصير المدى، المزود بمحرك قوي وبرأس قتالي موجه بالأشعة تحت الحمراء. وكان هذا الصاروخ يستخدم سابقا كصاروخ "جو-جو" قصير المدى. ويبلغ مدى عمل صاروخ "أرض-جو" المطور 40 كيلومترا على ارتفاع 20 كيلومترا.

المصدر: سلاح روسيا