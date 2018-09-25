تصميم روبوتات للتنقيب عن ثروات البحار الشمالية

بادرت شركة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية إلى طلب تصميم روبوت من شأنه استخراج المعادن النادرة من قعر بحار منطقة القطب الشمالي.

وقال رئيس فريق تصميم الروبوت في مؤسسة البحوث الواعدة الروسية، فيكتور ليتفينينكو، إن "هذا المشروع يساعدنا في استصلاح منطقة القطب الشمالي، حيث تتوفر بكثرة معادن نادرة يصعب استخراجها بالطرق الكلاسيكية".

وتولت شركة "روس آتوم" وفرعها "أتوم ريدميت زولوتو"، المتخصص في استخراج المعادن النادرة والذهب، حسب ليتفينينكو، تصميم وتصنيع الروبوتات التي باستطاعتها تنفيذ هذا العمل.

شركة "روس نفط"

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وأشار ليتفينينكو إلى أن هذا المشروع في غاية الصعوبة، لأن شركة "أتوم ريدميت زولوتو" لم يسبق لها تجربة استخراج المعادن من قعر البحار الشمالية، حيث تراكمت احتياطيات هائلة من المعادن النادرة.

وحسب ليتفينينكو، فإن مشروع "أيسبيرغ" الذي تستخدمه شركات النفط والغاز في المنطقة يشكل أساس المشروع الجديد.

وفي إطار المشروع المذكور، صممت منظومة لا مثيل لها في العالم للتنقيب عن النفط والغاز تحت الماء، تضم غواصة غير مأهولة وغواصتين مأهولتين، تركب فيها معدات تسمح بالحفر تحت الجليد وأجهزة للتغذية الكهربائية. وقال ليتفينينكو إن منظومة "أيسبيرغ" ستضاف إليها روبوتات ستعمل بشكل مستقل تحت الماء والجليد.

المصدر: فيستي إيكونوميكا