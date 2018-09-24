عام 2021.. البحرية الروسية تتسلم غواصة ثالثة من مشروع "لادا"

يعتزم مصنع "أدميرالتيسكي فيرفي" الانتهاء من بناء غواصة الديزل الكهربائية "فيليكي لوكي" من مشروع "لادا 677".

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وقال ألكسندر بوزاكوف، مديرعام المصنع بصفته فرعا من شركة السفن الروسية الموحدة، إن الغواصة الأولى من هذا المشروع "سان بطرسبورغ" قد سلمت للبحرية الروسية، حيث أخضعت للاختبارات البحرية وبدأت خدمتها في الأسطول الشمالي البحري. أما الغواصة الثانية من المشروع "كرونشتات"، فقد أنزلت مؤخرا إلى البحر. وتعتبر الغواصتان الأخيرتان نموذجين مطورين لمشروع "لادا" لغواصات الديزل الكهربائية.

ومضى بوزاكوف قائلا إن قيادة البحرية الروسية تنوي أن توقع العام المقبل مع شركة السفن الموحدة اتفاقية بناء الغواصتين الرابعة والخامسة من مشروع "لادا 677".

Ria Irina Motina

يذكر أن طول غواصة "فيليكي لوكي" بلغ 66.8 متر، وعرضها 7.1 متر، ووصل العمق الأقصى لغوصها إلى 300 متر، أما سرعتها تحت الماء فـ21 عقدة بحرية، وطاقمها 35 بحارا.

ويمكن أن تبقى الغواصة في أعماق البحر دون أن تتزود بالوقود والمواد الأخرى لمدة 45 يوما.

المصدر: سلاح روسيا