روسيا تزود مصادم الأيونات الدائري المستقبلي بأهم مكوناته

تقوم شركة "روس أتوم" الروسية بتصنيع نواقل فائقة التوصيل سيستخدمها المركز الأوروبي للبحوث النووية في مصادم الأيونات الدائري الواعد، المزمع إنشاؤه في ثلاثينات القرن الجاري.

وجاء في بيان صدر عن شركة "تفيل" بصفتها فرعا من شركة "روستيخ" الروسية أن المركز الأوروبي والشركة، اتفقا على إجراء البحوث العلمية وإعداد التصاميم التجريبية في مصنع "تشيبيتس" الميكانيكي الروسي، حيث سيتم تصنيع أسلاك النيوبيوم والقصدير لاختبارها لاحقا من قبل الخبراء الروس والأوروبيين.

إقرأ المزيد

وقال البيان إن شركة "تفيل" الروسية تمتلك كفاءات كافية وخبرات كثيرة في مجال تصنيع النواقل فائقة التوصيل على أساس أسلاك النيوبيوم والقصدير، والتي تلبي كل المتطلبات التقنية والتكنولوجية التي طرحها المركز الأوروبي.

يذكر أن مصادم الأيونات الدائري الواعد من شأنه أن يحل محل مصادم الهادرونات الكبير، بعد إتمام إنشائه في سويسرا.

ويعول العلماء على أن مصادم الأيونات الدائري الجديد الذي سيبلغ طول دائرته 100 كيلومتر، سيمكّنهم من مواصلة البحوث الأساسية في مجال فيزياء الجسيمات الأولية. فيما تتطلب عملية إنشائه كميات هائلة من نواقل فائقة التوصيل روسية الصنع.

المصدر: تاس