"الدبابات الطائرة" الروسية تتزود بصواريخ "اليد الطولى"

تتمتع مروحيات "مي-35" روسية الصنع بشعبية كبيرة في سوق الأسلحة العالمية، ويكمن سبب ذلك في مواصفاتها الفائقة التي أثبتت جدارتها في ساحات القتال.

وأفادت وسائل الإعلام بأن روسيا تستمر في تطوير "دباباتها الطائرة"، وذلك بعد أن تزودت "مي-35 إم" بمجموعة من أسلحة "فيخر-إم" الموجهة، وهي صواريخ يتم توجيهها بالليزر. وقد أطلقت عليها تسمية "اليد الطولى" لقدرتها على تدمير أحدث الدبابات على مسافة حتى 10 آلاف متر. كما يمكن أن توجه المروحية ضربات دقيقة إلى غيرها من الأهداف الهامة.

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وتتزود المروحية بمنظومة الرصد والتسديد الحديثة "أو بي إس-34 إن-1 إل" التي من شأنها ضمان الاستخدام الفعال لمجموعة "فيخر-إم" المذكورة.

ومن أجل مكافحة المروحيات المعادية والطائرات من دون طيار وغيرها من الأهداف الجوية المحلقة على ارتفاع منخفض، تتوفر في المروحية منظومة "إيغلا-إس" للدفاع الجوي.

وتزودت "مي-35 إم" مؤخرا بمنظومة "بريزيدينت-إس-35" التي من شأنها حماية المروحية من صواريخ أرض-جو.

يذكر أن السرعة القصوى للمروحية يمكن أن تبلغ 300 كيلومتر في الساعة، وارتفاع التحليق الأعلى 5400 متر، أما مدى تحليق المروحية مزودة بكامل أسلحتها فيبلغ 460 كيلومترا. ويصل مدى التحليق بلا أسلحة إلى 971 كيلومترا.

المصدر: سلاح روسيا