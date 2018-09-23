روبوتات "غازبروم" الروسية تزود السيارات والطائرات بالوقود

تدرس شركة "غازبروم نفط" الروسية إمكانية استخدام الروبوتات لتزويد الطائرات وصهاريج نقل البنزين وقطارات سكك الحديد والسيارات بالوقود.

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وقال رئيس إدارة العمليات الرقمية في الشركة، أندريه بيليفتسيف، في مؤتمر صحفي عقد على هامش منتدى النفط والغاز في مدينة تيومين بسيبيريا، إن موسكو ستشهد العام الجاري أول تجربة بهذا الشأن.

وأضاف قائلا: "نعتزم إنشاء محطات وقود أوتوماتيكية تقدم الروبوتات كل الخدمات فيها".

وأوضح أن الروبوت يعمل سريعا ولا يرتكب أخطاء، الأمر الذي يعد هاما في كل مكان، وخاصة في المطارات التي تفرض قيودا على جداول زمنية خاصة بتزويد الطائرات بالوقود.

يذكر أن منتدى النفط والغاز الذي يجمع بين رجال الأعمال في شركات النفط والغاز الروسية الكبرى عقد في 20-21 سبتمبر الجاري، في مدينة تيومين الروسية بغرب سيبيريا.

المصدر: تاس