العثور على سمكة مرعبة بـ "أسنان إنسان" في نهر روسي!

View this post on Instagram

В Россошанском районе выловили зубастую рыбу весом 700 г и длиной 32 см. Опознать существо опытный рыбак самостоятельно не смог – пришлось погуглить, а потом ещё и в Госохотнадзор сбегать. Инспекторы подтвердили: это пиранья, но не хищник, а растительноядный вид. Судьба улова была печальной – пиранью сожгли. Как она попала в реку, остается загадкой. Рыбак предположил, что ее выпустили из аквариума.⠀ #riavrn #riavrnnews #пиранья