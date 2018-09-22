القوات الجوية الروسية تتسلم طائرة "تو-95 إم إس" المطورة

تسلمت القوات الجوية والفضائية الروسية نسخة أخرى من طائرة "تو-95 إم إس" المطورة الحاملة للصواريخ.

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وقال ناطق باسم شركة الطائرات الموحدة إن نسخة مطورة جديدة من الطائرة المذكورة سلمت لطاقمها بعد إجراء إصلاحها العام. وقام أفراد طاقم "الطائرة 54" برحلة جوية من مصنع "بيرييف" للطائرات الذي تولى إصلاحها العام في تغانروغ الروسية، إلى مطار المرابطة الدائمة للطائرة.

وأضاف الناطق قائلا إن إصلاح وتطوير الطائرة سمح بتمديد عمر استخدامها إلى حد بعيد.

يذكر أن "تو-95 إم إس" هي طائرة استراتيجية حاملة للصواريخ الجوية المجنحة بعيدة المدى، بدأ إنتاجها الصناعي عام 1981 بعد تطوير وتحديث نسختها الأساسية التي دخلت الخدمة في سلاح الجو السوفيتي عام 1957.

المصدر: سلاح روسيا