وزارة العدل الأمريكية تلاحق تسلا

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة العدل في البلاد بدأت تحقيقات جنائية في قضايا تتعلق بشركة تسلا الشهيرة.

وتشير المعلومات إلى أن التحقيقات متصلة بقضايا رفعت ضد تسلا، تتهمها بالاحتيال والتلاعب بسوق الأوراق النقدية، وكانت آخرها دعوى رفعها التاجر المعروف ومؤسس صحيفة "Citron Research" الاستثمارية، أندرو ليفت، وجاء في نصها أن "موسك قدّم معلومات خاطئة إلى المستثمرين في تسلا من أجل التأثير على سعر أسهم الشركة. وفي أغسطس الفائت، أكد على تويتر أنه ينوي شراء أسهم المستثمرين في الشركة مقابل 420 دولارا للسهم، لكنه تراجع عن كلامه لاحقا".

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وتأتي تلك الدعاوى عقب الفضائح التي لحقت بالشركة نتيجة المشاكل التي أصابت العديد من سياراتها الكهربائية، وأدت لاحتراقها، ما جعل المستثمرين في الشركة يقلقون على مستقبل أسهمهم، ويحاولون التخلص منها.

وأدت تلك المشاكل لاستقالة العديد من الأشخاص والخبرات المهمة في تسلا، وكان آخرهم نائب رئيس الشركة، جاستين ماكانير، الذي عمل فيها منذ 2015، وشغل العديد من المناصب.

المصدر: فيستي