"سبيس إكس" الأمريكية ترسل الأسلحة إلى الفضاء

أعلنت شركة "سبيس إكس" عن استعدادها للمشاركة بإرسال الأسلحة والمعدات التقنية الأمريكية إلى الفضاء.

وخلال المؤتمر السنوي للقوات الجوية الأمريكية، أعلن مدير "سبيس إكس" غوين شوتفيل أن "شركته ستشارك مستقبلا في مشاريع الفضاء العسكرية للولايات المتحدة، لو احتاجت البلاد مساعدتها في مجالات الدفاع".

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وتأتي تلك التصريحات من الشركة بعد مدة من التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون التقنية، مايكل غريفين، والتي قال فيها إن "الولايات المتحدة ستبدأ في 2023 بنشر منظومات خاصة في الفضاء، مهمتها التصدي ومراقبة الأهداف المعادية، كالصواريخ فرط الصوتية التي تطورها روسيا والصين".

وأوضح غريفن أن "منظومات الأسلحة فرط الصوتية التي تطورها بعض البلدان تشكل تهديدا حقيقيا لأمن الولايات المتحدة"، وأن بلاده "ستعمل على خلق أدوات جديدة ومتطورة لمواجهة تلك الأخطار".

المصدر: فيستي