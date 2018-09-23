ترخيص أول محرك جوي روسي للطائرات المدنية

يحصل محرك "بي دي-14" على ترخيص الاستخدام من الإدارة الفدرالية الروسية للنقل الجوي، في أكتوبر المقبل، بصفته أول محرك جوي روسي صنع للطائرات المدنية خلال 30 عاما.

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وسيصبح هذا المحرك بعد حصوله على ترخيص الاستخدام في الطائرات المدنية، محركا أساسيا في طائرة "إم إس-21" المدنية الروسية متوسطة المدى.

وينتهي المحرك حاليا من المرحلة الثالثة والأخيرة لاختباراته الجوية داخل المختبر الطائر الروسي "إل-76 إل إل". وستمنحه الإدارة الفدرالية الروسية للنقل الجوي، بعد انتهاء الاختبارات الجوية، شهادة الترخيص باستخدامه في الطائرات المدنية، الأمر الذي سيسمح بنصبه في طائرة "إم إس-21-300" متوسطة المدى، التي يخطط للانتهاء من اختبارها الجوي بحلول عام 2019.

ويعتزم صناع طائرة "إم إس-21-300" أن يحصلوا على ترخيص الوكالة الأوروبية للأمن الجوي عام 2019، ما يمنحهم الحق باستخدام الطائرة في أوروبا.

ومن المقرر أن يشكل محرك "بي دي-14" الجوي أساسا لمحرك "بي دي-35" الذي سينصب في طائرة "CR929" الروسية الصينية المستقبلية بعيدة المدى.

المصدر: آر بي كا