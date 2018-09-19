موتورولا تطور سيارات شرطة تحتجز المجرمين وتنفذ القوانين داخلها

قدمت شركة موتورولا للتكنولوجيا براءة اختراع لمركبة ذاتية القيادة، مخصصة لرجال الشرطة تحمل ميزات غير مسبوقة.

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وتبين وثيقة براءة الاختراع أن المركبة قادرة على احتجاز المشتبه بهم وقراءة الحقوق التي يتمتعون بها وقيادتهم إلى السجن، فضلا عن إجراء مسح للمشتبه بهم عن المخدرات والأسلحة والكحول، بل يمكنها أيضا إجراء اتصال جماعي مع محامي المشتبه بهم ومسؤولي المحكمة.

وتصنف الوثائق المقدمة إلى مكتب البراءات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة السيارة بأنها "نظام وأسلوب اتصال متنقل لتطبيق القانون"، من شأنه السماح للمشتبه بهم باستخدام بطاقاتهم المصرفية لدفع الكفالة وفتح السيارة.

وتقول موتورولا إن الاعتقالات الخاصة بالجرائم البسيطة يمكن أن تكون معقدة وتستغرق وقتا طويلا، لذلك فإن براءة اختراعها تهدف إلى تسريع العملية وتوفير الوقت لضباط الشرطة.

وتقول وثيقة البراءة: "من خلال تنفيذ عمليات وإجراءات إنفاذ القانون داخل المركبات، يستطيع الضابط البقاء في الميدان، وبالتالي الحفاظ على موارد إنفاذ القانون".

Motorola patents mobile law enforcement communication system. Self-driving vehicle to detain detainee by officer that locks you up, gives breathalyzer, reads rights, determines counsel, conferences you in w/lawyer, consults w/court on bail, & lets you swipe cards to leave car pic.twitter.com/yWXawf7aPD — Patent Profiler (@PatentProfiler) September 11, 2018

ويتم أيضا تصوير المشتبه بهم والبحث عن المعلومات المتعلقة بهم في قاعدة بيانات للتعرف على الوجوه، وبعد معالجة تلك البيانات، يمكن أن تؤدي "الإجراءات" التي تقوم بها السيارة إلى اتخاذ إجراء قانوني آخر، أي على سبيل المثال، إذا تم اكتشاف أسلحة أو مخدرات في حوزة المشتبه به، يمكن لمسؤول المحكمة، عن طريق نظام الاتصالات بالسيارة، أن يأذن بتفتيش منزل المحتجز.

ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت موتورولا قد بدأت بالفعل تطوير "السيارات المستقبلية للشرطة"، أم أنها ما تزال مجرد براءة اختراع، ومتى تعتزم طرحها على أرض الواقع.

patents.google.com

patents.google.com

المصدر: ديلي ميل